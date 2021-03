Prezzo Xiaomi Mi 11 Lite 5G in Europa: ecco quanto potrebbe costare (Di sabato 13 marzo 2021) Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G sarà un dispositivo di fascia media con supporto allo standard di rete 5G, che molti utenti stanno peraltro aspettando )il lancio avverrà tra poche settimane). Il telefono arriverà di certo in Europa: il portale ‘dealntech.com‘ ci ha dato indicazioni su quello che potrebbe essere il Prezzo di lancio nel Vecchio Continente. Il modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (nella nuance cromatica ‘Truffle Black’) dovrebbe costare 408,18 euro, cifra che supera i 349 euro richiesti per il predecessore Xiaomi Mi 10 Lite 5G, nella versione con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, come anche ai 399 euro utili per portarsi a casa il modello con 6GB di RAM e 128GB di storage. Lo Xiaomi Mi 11 Lite ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 marzo 2021) LoMi 115G sarà un dispositivo di fascia media con supporto allo standard di rete 5G, che molti utenti stanno peraltro aspettando )il lancio avverrà tra poche settimane). Il telefono arriverà di certo in: il portale ‘dealntech.com‘ ci ha dato indicazioni su quello cheessere ildi lancio nel Vecchio Continente. Il modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (nella nuance cromatica ‘Truffle Black’) dovrebbe408,18 euro, cifra che supera i 349 euro richiesti per il predecessoreMi 105G, nella versione con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, come anche ai 399 euro utili per portarsi a casa il modello con 6GB di RAM e 128GB di storage. LoMi 11...

Advertising

PuntoCellulare : Non sappiamo ancora per certo quando sarà ufficializzato il Mi 11 Lite di Xiaomi. Nelle ultime settimane non sono m… - PlanetR7_ : Xiaomi Mi 11 Lite 5G potrebbe costare in Europa meno di 400 euro - TuttoAndroid : Xiaomi Mi 11 Lite 5G potrebbe costare in Europa meno di 400 euro - PortaleOfferte : ?? Che Prezzo! ?? Xiaomi Mi Watch Lite - Smartwatch Black ?? A soli: 43,00€ invece di: 69,99€ ?? Coupon: 2RHLO2KJ… - LGD_informatica : CELESTRON SCTW-80 Telescopio Astronomico Xiaomi Youpin 80mm - consegna in 7 giorni Offerta #Banggood Prezzo in offe… -