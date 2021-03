Nuovo decreto Draghi in Pdf: il testo definitivo con i congedi parentali Covid (Di sabato 13 marzo 2021) C'è il testo definitivo del Nuovo decreto Draghi con le ulteriori misure restrittive che entreranno in vigore lunedì prossimo 15 marzo e lo saranno fino al 6 aprile . Il Dl verrà ora pubblicato sulla ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) C'è ildelcon le ulteriori misure restrittive che entreranno in vigore lunedì prossimo 15 marzo e lo saranno fino al 6 aprile . Il Dl verrà ora pubblicato sulla ...

Advertising

SkyTG24 : ???? Approvato il dl: Italia in zona rossa a Pasqua ???? Con 250 contagi ogni 100mila abitanti le regioni entreran… - SkyTG24 : A #Pasqua tutta Italia in zona rossa, sarebbe questa l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione… - matteosalvinimi : ??Via i Codici Ateco: il nuovo Decreto Sostegni sarà rivolto all’intera platea dei 2,8 milioni di aziende e partite… - MarcodallaSarde : RT @pirata_21: #Draghi firma il nuovo decreto di #Pasqua. 'Per qualsiasi dubbio riguardatevi il video di quello di #Conte a Natale.' #zona… - tommoway5sos : RT @Valeriangione: Nuovo video con un ospite speciale eheh ?? Facciamo chiarezza sul nuovo decreto legge. -