Macerata - Loreto | anche per quest' anno il pellegrinaggio sarà soltanto a distanza

(Di sabato 13 marzo 2021)- Ilsi svolgerà 'anel 2021. L'appuntamento è per sabato 12 giugno, il tema scelto per la 43esima edizione, la seconda in tempo di pandemia ...

emmetvmacerata : 43° pellegrinaggio Macerata-Loreto “a distanza” dedicato alla speranza #emmetv #canale89 - MigniniCristina : RT @AnsaMarche: Pellegrinaggio Macerata-Loreto dedicato alla speranza 12/6. Anche quest'anno 'un gesto a Loreto da seguire a distanza' http… - ansa_marche : Pellegrinaggio Macerata-Loreto dedicato alla speranza 12/6 - AnsaMarche : Pellegrinaggio Macerata-Loreto dedicato alla speranza 12/6. Anche quest'anno 'un gesto a Loreto da seguire a distan… - CronacheMc : L'edizione 2021 si svolgerà sabato 12 giugno, scelto il tema. Come lo scorso anno si svolgerà nella forma di un ges… -

Ultime Notizie dalla rete : Macerata Loreto

- Il pellegrinaggiosi svolgerà 'a distanza' anche nel 2021. L'appuntamento è per sabato 12 giugno, il tema scelto per la 43esima edizione, la seconda in tempo di pandemia da Covid 19, è 'Quando vedo te,...... rispettivamente della Croce Bianca di Numana, della Croce Rossa die della Croce Verde di ... 4 ambulanze sono state inviate all'ospedale di Civitanova Marche e 2 all'ospedale di. ...Anche il Consiglio di Loreto contro la scelta dell’Ata 3 di Macerata, che tra i siti idonei a ospitare la nuova discarica provinciale ha inserito anche la zona di Chiarino di Recanati. A portare l’arg ...Nella situazione che stiamo attraversando, c’è speranza? Questa è una delle domande più ricorrenti in questo ultimo anno a cui spesso, da soli, non si riesce a dare una risposta. Per questo, ricorrend ...