Llorente: «Eriksen? Pure io faticai con Conte all’inizio. Juve a fine ciclo? Mai darla per morta» (Di sabato 13 marzo 2021) Fernando Llorente ha parlato in una bella intervista sulle pagine di Tuttosport: queste le dichiarazioni dell’attaccante dell’Udinese Fernando Llorente ha parlato in una bella intervista rilasciata a Tuttosport. Queste le parole dell’attaccante dell’Udinese. A Udine ha ritrovato anche una maglia bianconera e il 3-5-2, come nel biennio d’oro alla Juventus. Si sente ringiovanito? «Di più, sono come un bambino e ho una gran voglia di giocare, divertirmi con la squadra e segnare. Nell’ultimo anno mi sono sentito come un leone in gabbia. È pesante a livello mentale allenarsi per tanti mesi senza scendere in campo come mi è successo a Napoli. E non avvertire fiducia, fa male». Tornasse indietro, accetterebbe ancora la corte del Napoli? «Non rinnego nulla. Al di là di tutto, è stata una bella opportunità giocare a Napoli e per il Napoli. Ma ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Fernandoha parlato in una bella intervista sulle pagine di Tuttosport: queste le dichiarazioni dell’attaccante dell’Udinese Fernandoha parlato in una bella intervista rilasciata a Tuttosport. Queste le parole dell’attaccante dell’Udinese. A Udine ha ritrovato anche una maglia bianconera e il 3-5-2, come nel biennio d’oro allantus. Si sente ringiovanito? «Di più, sono come un bambino e ho una gran voglia di giocare, divertirmi con la squadra e segnare. Nell’ultimo anno mi sono sentito come un leone in gabbia. È pesante a livello mentale allenarsi per tanti mesi senza scendere in campo come mi è successo a Napoli. E non avvertire fiducia, fa male». Tornasse indietro, accetterebbe ancora la corte del Napoli? «Non rinnego nulla. Al di là di tutto, è stata una bella opportunità giocare a Napoli e per il Napoli. Ma ...

