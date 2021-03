LIVE Inghilterra-Francia 7-7, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: botta e risposta Dupont-Watson (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14? Punizione per l’Inghilterra che decide di andare al piede. 13? Farrell usa il piede per mettere il pallone in touche. 12? Farrell trova un gran calcio piazzato che vale il pareggio. botta e risposta, partita spumeggiante: 7-7. 11? Ford con grande visione trova da fermo l’inserimento sulla destra di Watson che deve solo andare a realizzare la meta. 10? E STAVOLTA MARCA ANTHONY Watson! REAGISCE L’Inghilterra! 9? Corsa dirompente di Watson: grande placcaggio di Cretin che spezza un’altra azione. 8? Pallone non controllato da Watson e l’occasione per gli inglesi sfuma. Grande difesa da parte della Francia che sventa un pericolo concreto. 6? Mischia vicinissima ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14? Punizione per l’che decide di andare al piede. 13? Farrell usa il piede per mettere il pallone in touche. 12? Farrell trova un gran calcio piazzato che vale il pareggio., partita spumeggiante: 7-7. 11? Ford con grande visione trova da fermo l’inserimento sulla destra diche deve solo andare a realizzare la meta. 10? E STAVOLTA MARCA ANTHONY! REAGISCE L’! 9? Corsa dirompente di: grande placcaggio di Cretin che spezza un’altra azione. 8? Pallone non controllato dae l’occasione per gli inglesi sfuma. Grande difesa da parte dellache sventa un pericolo concreto. 6? Mischia vicinissima ...

