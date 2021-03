Il post gara di Vicenza-Empoli | le parole dei tecnici

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 13 marzo 2021) Domenico Di Carlo e Alessio Dionisi hanno parlato ai microfoni neldi. Il match è terminato 0-2 in favore degli ospiti grazie alle reti Mancuso e Matos. Cosa ha detto Di Carlo? Il tecnico dei vicentini, nonostante il risultato sfavorevole, ha comunque mostrato una discreta soddisfazione. “Abbiamo perso con una grande squadra. Nel primo tempo non siamo riusciti ad essere incisivi, ma nonostante il gol preso non ci siamo scomi. Fino alla fine abbiamo provato a pareggiare e il secondo tempo è molto confortante. La prestazione è stata di alto livello. Non voglio parlare del rigore. Voglio pensare che abbiamo perso 1-0. Peccato per il palo di Bruscagin, se l’episodio girava a favore nostro per me potevamo vincere la partita”. Poi ha speso qualche parola per Lanzafame: ...