Guardiola contro… il campo dell’Etihad Stadium | “Il terreno di Budapest sembrava un tappeto rosso a confronto…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 13 marzo 2021) Pepnon si gode il primato in Premier League e la possibilità di riportare un trofeo nella bacheca del Manchester City. Anzi. Non perde occasione per sottolineare cosa... non vada. Come riporta Sky Sports, infatti, il manager catalano se l'è presa, senza mezze misure, con le condizioni deldi gioco dell'Etihad, ovvero la casa dei Citizens.e ildello stadio di casacaption id="attachment 1104725" align="alignnone" width="651", getty images/captionLa voglia di trionfare in campionato è tanta, ma per farlo serviranno le condizioni perfette. Anche quelle dell'Etihade del suonon pare essere molto soddisfatto dello status del prato: "So che il clima e le ...