Gaza | Israele non distribuisce vaccini ai palestinesi Così arriva lo Sputnik

(Di sabato 13 marzo 2021) Agiovedì sonoti 40milaV. Il camion ha varcato il valico di Rafah, con i suoi teloni colorati raffiguranti i volti delle monarchie degli Emirati Arabi Uniti. Sono loro che hanno donato alla Striscia i, dopo le pressioni e gli accordi che ha stipulato Mohammad Dahlan, ex membro del partito al-Fatah e rivale numero uno di Abu Mazen alle prossime elezioni di maggio. Dahlan vive da anni in esilio negli Emirati Arabi e ha organizzato la spedizione scavalcando le autorità, israeliane e anche Hamas. All’arrivo c’erano ad aspettare i responsabili sanitari di, i giornalisti e alcuni cittadini impazienti di ricevere la prima dose. “Ne avevamo un disperato bisogno – racconta Farid – che lavora all’ospedale di ...

AGI - Il primo ministro, Benjamin Netanyahu ha comunicato che il governo ha preso contatti con la Turchia per avviare il processo di normalizzazione delle relazioni diplomatiche. "Sì, siamo in contatt ...Gian Stefano Spoto, giornalista di lungo corso e dal 2014 corrispondente Rai per il Medio Oriente ha raccontato il conflitto da una particolare angolatura.