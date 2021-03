Gabriel Garko come Luca Argentero: l’attore sul set per una fiction sui dottori per Mediaset? (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo il coming out Gabriel Garko torna sul set in veste di dottore. L’annuncio è arrivato poco fa sui social dove l’attore si è mostrato in tutto il suo splendore con tanto di camice in quella che sembra essere una stanza di ospedale il lettone sullo sfondo. Al momento non ci sono molto dettagli sul suo nuovo progetto ma i fan stanno già gongolando per quello che sembra essere il ritorno alla fiction dell’attore dopo l’abbandono di qualche anno fa. Finalmente le cose per lui stanno cambiando e dopo tanta sofferenza e dolore, dopo aver fatto i conti con la sua verità e il suo coming out, per Gabriel Garko è arrivato il momento di tornare a lavoro. Pensando al successo di Luca Argentero e della sua Doc Nelle tue Mani, non ci vuole ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo il coming outtorna sul set in veste di dottore. L’annuncio è arrivato poco fa sui social dovesi è mostrato in tutto il suo splendore con tanto di camice in quella che sembra essere una stanza di ospedale il lettone sullo sfondo. Al momento non ci sono molto dettagli sul suo nuovo progetto ma i fan stanno già gongolando per quello che sembra essere il ritorno alladeldopo l’abbandono di qualche anno fa. Finalmente le cose per lui stanno cambiando e dopo tanta sofferenza e dolore, dopo aver fatto i conti con la sua verità e il suo coming out, perè arrivato il momento di tornare a lavoro. Pensando al successo die della sua Doc Nelle tue Mani, non ci vuole ...

