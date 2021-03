Foggia se la prende col Var: “E’ un momento difficile ma ci manca un rigore” (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La sconfitta con la Fiorentina pesa sull’economia della classifica e sul morale, il Benevento che da domani andrà in ritiro. Ad annunciarlo ai microfoni di Sky Sport è stato il direttore sportivo Pasquale Foggia che ha analizzato il momento negativo della squadra: Isolamento – “In questo momento è giusto che sia l’allenatore che la squadra si isolino per analizzare bene quella che è stata la partita, quindi gli evitiamo altri pensieri. Non c’è alcun rischio esonero per Inzaghi, ma è giusto che in questi momenti parli la società. Da domani inizierà un ritiro, è d’obbligo analizzare da uomini un momento che ormai dura da un po’ per affrontare una settimana intensa”. Problema mentale – “Il momento dura da un po’, è evidente che ci sono delle difficoltà. In parte le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La sconfitta con la Fiorentina pesa sull’economia della classifica e sul morale, il Benevento che da domani andrà in ritiro. Ad annunciarlo ai microfoni di Sky Sport è stato il direttore sportivo Pasqualeche ha analizzato ilnegativo della squadra: Isolamento – “In questoè giusto che sia l’allenatore che la squadra si isolino per analizzare bene quella che è stata la partita, quindi gli evitiamo altri pensieri. Non c’è alcun rischio esonero per Inzaghi, ma è giusto che in questi momenti parli la società. Da domani inizierà un ritiro, è d’obbligo analizzare da uomini unche ormai dura da un po’ per affrontare una settimana intensa”. Problema mentale – “Ildura da un po’, è evidente che ci sono delle difficoltà. In parte le ...

