(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Casoria ieri sera intorno le 22 i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via Ventotene per un incendio. A prendere fuoco – completamente distrutto – undellaMa.Vi.Com. che producee informatico. Il danno ammonterebbe a quasi 1 milione di euro. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco. Il titolare dellaè un 59enne incensurato di Frattamaggiore. Indagini in corso dei carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.del pizzo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

alcinx : RT @SkyTG24: Incendio a Casoria, distrutto dalla fiamme un capannone industriale - SkyTG24 : Incendio a Casoria, distrutto dalla fiamme un capannone industriale - anteprima24 : ** Fiamme in un capannone: l'ombra del racket in una ditta di materiale elettrico **

A Casoria ieri sera intorno le 22 i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via Ventotene per un incendio. A prendere fuoco – completamente distrutto – un capannone della ditta Ma.Vi.Co ...