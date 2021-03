Docenti più formati, più pagati, meno stressati e più giovani: l’Europa disegna la nuova professione docente che l’Italia dovrà realizzare entro il 2030 (Di sabato 13 marzo 2021) La Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) 2021/C 66/01 pone le basi programmatiche che i vari Paesi dovranno recepire per disegnare la nuova figura della professione docente. Si tratta di priorità strategiche a cui i vari Paesi europei dovranno uniformarsi per portare le strategie programmatiche all’attuazione entro il 2030. Insomma si prospetta un decennio di riforme. Insomma l’Europa programma il nuovo profilo del personale docente e saranno questi gli indirizzi che verranno recepiti con interventi legislativi mirati dal nostro Paese con delle riforme strutturali inevitabili. L'articolo ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 marzo 2021) La Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-) 2021/C 66/01 pone le basi programmatiche che i vari Paesi dovranno recepire perre lafigura della. Si tratta di priorità strategiche a cui i vari Paesi europei dovranno uniformarsi per portare le strategie programmatiche all’attuazioneil. Insomma si prospetta un decennio di riforme. Insommaprogramma il nuovo profilo del personalee saranno questi gli indirizzi che verranno recepiti con interventi legislativi mirati dal nostro Paese con delle riforme strutturali inevitabili. L'articolo ...

Advertising

riotta : Aver vaccinato medici, avvocati, docenti universitari, militari, altre categorie non a rischio per lavoro età altr… - orizzontescuola : Docenti più formati, più pagati, meno stressati e più giovani: l’Europa disegna la nuova professione docente che l’… - Demerzel6 : @Davide_Magno @sevinciguerra @lorepregliasco Poi ci sono le motivazioni extra: salvare l'indotto e il mercato immob… - PoliticaPerJedi : @hofattotardi Sono certa che hai capito, non abbiamo più bisogno di ribadire quanto i sanitari meritino priorità ne… - Lorenzo_Dedalus : @AskMassi Infatti la divisione per categorie è fallimentare in partenza, perché nel calderone non tiene conto delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Docenti più LIMONE/ Dall'autunno il liceo sportivo ospiterà nel nuovo convitto gli alunni fuori sede Il docente - tutor scolastico, responsabile per tutti gli studenti, affianca i docenti dei diversi Consigli di Classe per rendere il più agevole possibile l'iter scolastico, coniugandone gli impegni ...

Unisalento, nuovo corso di laurea: la scommessa Medtec a Lecce ... sradicate dal proprio contesto nei momenti più difficili. Questa è una bellissima risposta, ... Il primo: attrarre i migliori docenti e invertire i flussi in uscita sia di chi lascia il Salento per ...

Il docente - tutor scolastico, responsabile per tutti gli studenti, affianca idei diversi Consigli di Classe per rendere ilagevole possibile l'iter scolastico, coniugandone gli impegni ...... sradicate dal proprio contesto nei momentidifficili. Questa è una bellissima risposta, ... Il primo: attrarre i migliorie invertire i flussi in uscita sia di chi lascia il Salento per ...