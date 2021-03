Così il Regno Unito fuori dall’Ue punta ad aumentare l’occupazione

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar – Il cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak ha presentato al parlamento britannico la legge di bilancio. Una manovra che, quest’anno, assume valenza particolare dato: è la prima finanziaria della Gran Bretagna licenziata da quando Londra ha ufficialmente lasciato l’Unione Europea. La prima finanziaria della Gran Bretagna post Brexit Per Sunak non è stato un compito facile. Da una parte ha dovuto garantire misure per stimolare l’economia colpita dalla pandemia, dall’altro ha avuto la necessità di affrontare il nodo di un debito pubblico cresciuto a dismisura. “Colpa” degli stimoli offerti per ridurre gli effetti negativi sull’economia di una recessione che è stata la peggiore dell’ultimo secolo. Grazie al fatto di esseree dalle sue rigide pastoie burocratiche, la Gran Bretagna ha offerto sussidi e altre forme di sostegno ...