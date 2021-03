Brutto incidente per Gemma Galgani a Uomini e Donne: si è ferita (Di sabato 13 marzo 2021) Questa sera la vedremo a C’è posta per te. Gemma Galgani è una vera star di Mediaset. Ma da ore si parla di altro sui social. Infatti dalle anticipazioni di Uomini e Donne si scopre che la dama torinese è stata protagonista di un Brutto incidente nell’ultima registrazione. La puntata di Uomini e Donne è stata registrata ieri a Roma e le talpe del Vicolo delle news hanno raccontato quanto accaduto dalla dama. Era abbastanza prevedibile che qualcuno, da quella passerella con tanto di scale, che manco a Sanremo, sarebbe caduto ed è toccato proprio a Gemma Galgani. Immaginiamo che la dama indossasse i tacchi alti che tanto ama, ma sui quali con grandi difficoltà si muove, come facciamo notare ormai da anni… E pensare che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 13 marzo 2021) Questa sera la vedremo a C’è posta per te.è una vera star di Mediaset. Ma da ore si parla di altro sui social. Infatti dalle anticipazioni disi scopre che la dama torinese è stata protagonista di unnell’ultima registrazione. La puntata diè stata registrata ieri a Roma e le talpe del Vicolo delle news hanno raccontato quanto accaduto dalla dama. Era abbastanza prevedibile che qualcuno, da quella passerella con tanto di scale, che manco a Sanremo, sarebbe caduto ed è toccato proprio a. Immaginiamo che la dama indossasse i tacchi alti che tanto ama, ma sui quali con grandi difficoltà si muove, come facciamo notare ormai da anni… E pensare che ...

Advertising

SEMPREFMILAN : RT @LGWsport: Ha perso la vita un amico qualche tempo fa. Morto per covid secondo la sanità. Il ragazzo è morto in ospedale a causa di un… - AndreC198 : @Rob_accia @RagnacciG il viadotto skilla brutto ma l’incidente sul raccordo ti forma per la vita adulta proprio - ManuFilippone95 : RT @LGWsport: Ha perso la vita un amico qualche tempo fa. Morto per covid secondo la sanità. Il ragazzo è morto in ospedale a causa di un… - Nihal884 : Nera, sono nera ho un cugino imbecille che dubbita dei vaccini! Deve baciare i medici che gli hanno salvato il frat… - LAPUMA61808891 : gran brutto incidente casalingo per Gianni Morandi, ustioni a mani e gambe di terzo grado , ricoverato in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Brutto incidente Biden nel Medio Oriente, una brutta partenza in salita Un brutto incidente per Netanyahu in piena campagna elettorale e dai sondaggi dato per vincitore, il 23 marzo prossimo, della quarta consultazione elettorale in due anni per il rinnovo della Knesset. ...

Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni - Brutto incidente domestico per Gianni Morandi, che nel tardo pomeriggio è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna per ustioni alle mani e alle gambe. Il ...

Brutto incidente ai Colli, due auto si scontrano tra loro [FOTO] IlPescara Tamponamento sull’autostrada: cinque auto coinvolte e tre feriti I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella serata di ieri sulla corsia nord dell’A2 del mediterraneo al KM 370, tra gli svincoli di Mileto e le Serre, per un ...

Gianni Morandi stabile, ustioni profonde Il cantante si trova ancora ricoverato al Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Ecco il bollettino medico ...

Unper Netanyahu in piena campagna elettorale e dai sondaggi dato per vincitore, il 23 marzo prossimo, della quarta consultazione elettorale in due anni per il rinnovo della Knesset. ...Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni -domestico per Gianni Morandi, che nel tardo pomeriggio è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna per ustioni alle mani e alle gambe. Il ...I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella serata di ieri sulla corsia nord dell’A2 del mediterraneo al KM 370, tra gli svincoli di Mileto e le Serre, per un ...Il cantante si trova ancora ricoverato al Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Ecco il bollettino medico ...