Agropoli, incontro per il problema della Posidonia spiaggiata (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – Sarà presto affrontato in discussione in consiglio regionale il problema della presenza sulle spiagge della costa cilentana ed in particolare del Comune di Agropoli di una mole impressionante di Posidonia spiaggiata. Di questo si è discusso questa mattina in un incontro tra il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola e Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Regione Campania e assessore all’Ambiente. Il primo cittadino di Agropoli ha chiesto di accelerare le tempistiche per una risoluzione della problematica afferente le spiagge della costa cilentana. L’ipotesi è di procedere, da un lato con un intervento di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sarà presto affrontato in discussione in consiglio regionale ilpresenza sulle spiaggecosta cilentana ed in particolare del Comune didi una mole impressionante di. Di questo si è discusso questa mattina in untra il sindaco di, Adamo Coppola e Fulvio Bonavitacola, vice presidenteRegione Campania e assessore all’Ambiente. Il primo cittadino diha chiesto di accelerare le tempistiche per una risoluzionetica afferente le spiaggecosta cilentana. L’ipotesi è di procedere, da un lato con un intervento di ...

anteprima24 : ** #Agropoli, incontro per il #Problema della Posidonia spiaggiata ** - ErnestoRocco1 : Porto di #Agropoli: incontro per la sicurezza #AgropoliNotizie #Cilento #CilentoNotizie #PortoDiAgropoli… - InfoCilentoWeb : Porto di #Agropoli: incontro per la sicurezza #AgropoliNotizie #Cilento #CilentoNotizie #PortoDiAgropoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Agropoli incontro La New Basket Agropoli domenica all'esame Salerno Dopo la vittoria agli ultimi secondi di domenica scorsa contro Lamezia, la New Basket Agropoli, domenica 14 marzo alle ore 18.00 al Palasport di Capriglia a Pellezzano, affronterà ...incontro con Angri ...

Covid, "Alla zona rossa potremmo aggiungere altre restrizioni" Questa mattina, la fascia tricolore parteciperà ad un incontro con i rappresentanti delle Fonderie ... Due nuovi positivi anche ad Agropoli che arriva a 69 contagi attivi nel comune. Ancora 6 positivi a ...

Porto di Agropoli: incontro per la sicurezza Info Cilento Svolto l’esame di fine Corso, 14 i nuovi arbitri Svolto l’esame di fine Corso, 14 i nuovi arbitri. 12/03/2021, 14:00. Sezione di Agropoli La Sezione di Agropoli accoglie 14 nuovi arbitri, tra cui tre ragazze, che a partire da ...

La New Basket Agropoli domenica all’esame Pall. Salerno Dopo la vittoria agli ultimi secondi di domenica scorsa contro Lamezia, la New Basket Agropoli, domenica 14 marzo alle ore 18.00 al P ...

Dopo la vittoria agli ultimi secondi di domenica scorsa contro Lamezia, la New Basket, domenica 14 marzo alle ore 18.00 al Palasport di Capriglia a Pellezzano, affronterà ...con Angri ...Questa mattina, la fascia tricolore parteciperà ad uncon i rappresentanti delle Fonderie ... Due nuovi positivi anche adche arriva a 69 contagi attivi nel comune. Ancora 6 positivi a ...Svolto l’esame di fine Corso, 14 i nuovi arbitri. 12/03/2021, 14:00. Sezione di Agropoli La Sezione di Agropoli accoglie 14 nuovi arbitri, tra cui tre ragazze, che a partire da ...Dopo la vittoria agli ultimi secondi di domenica scorsa contro Lamezia, la New Basket Agropoli, domenica 14 marzo alle ore 18.00 al P ...