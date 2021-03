Addio a Raoul Casadei: il re del liscio aveva 83 anni (Di sabato 13 marzo 2021) Addio a Raoul Casadei. Il 're del liscio' si è spento a 83 anni all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver combattuto per una decina di giorni contro il Covid. Casadei era rimasto contagiato con alcuni ... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021). Il 're del' si è spento a 83all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver combattuto per una decina di giorni contro il Covid.era rimasto contagiato con alcuni ...

