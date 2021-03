Addio a Raoul Casadei, il Covid si è preso il re del liscio (Di sabato 13 marzo 2021) Per un pezzo d’Italia è come se fosse mancato uno di famiglia. Raoul Casadei era la Romagna, nel senso più genuino del termine, quella delle vacanze estive, delle canzoni che conoscevi senza averle imparate, che sentivi fin dall’infanzia dalla radio pubblica in spiaggia, tanto capaci di rimanere dentro che all’ultimo Sanremo c’erano gli Extraliscio, gruppo che ha nel nome quel liscio che Casadei suonava e a cui si vantava di aver dato il nome. Leggi su vanityfair (Di sabato 13 marzo 2021) Per un pezzo d’Italia è come se fosse mancato uno di famiglia. Raoul Casadei era la Romagna, nel senso più genuino del termine, quella delle vacanze estive, delle canzoni che conoscevi senza averle imparate, che sentivi fin dall’infanzia dalla radio pubblica in spiaggia, tanto capaci di rimanere dentro che all’ultimo Sanremo c’erano gli Extraliscio, gruppo che ha nel nome quel liscio che Casadei suonava e a cui si vantava di aver dato il nome.

Advertising

EnricoLetta : Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul #Casadei, un a… - Adnkronos : ++ADDIO AL RE DEL LISCIO++ #RaoulCasadei morto a 83 anni per #Covid - RaiNews : Riconosciuto universalmente come il re del liscio, si trovava ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dopo che l… - DanyDeg77 : RT @lucaserafini4: Ha esportato una musica regionale facendola conoscere e ballare al mondo. Divertendo. Addio a un grande artista italiano… - valeriazuppa1 : Addio al re del liscio...se n è andato Raoul Casadei...r.i.p -