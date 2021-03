Zona rossa ufficiale per altre 9 Regioni: l’ordinanza del Ministro Speranza, nessuna Regione in giallo (Di venerdì 12 marzo 2021) L’annunciata stretta in Italia per contrastare la nuova ondata di contagi da Covid-19, è arrivata. Con un’ordinanza dal Ministro Speranza nel pomeriggio di venerdì 12 marzo, spariscono di fatto le zone gialle dalla mappa d’Italia, ora colorata solo di arancio e di rosso (e un singolo caso di bianca). Il cambio colore verso le misure più severe riguarderà 8 Regioni e una Provincia Autonoma. 8 Regioni in Zona rossa: la situazione Sembrano già lontani i tempi in cui l’Italia poteva gioire, perchè nessuna Regione era più in Zona rossa. Un periodo che si riferisce a metà gennaio circa, poi il drastico e repentino aumento dei contagi, dovuto soprattutto all’esplosione delle varianti del Covid-19, e la nuova situazione ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 marzo 2021) L’annunciata stretta in Italia per contrastare la nuova ondata di contagi da Covid-19, è arrivata. Con un’ordinanza dalnel pomeriggio di venerdì 12 marzo, spariscono di fatto le zone gialle dalla mappa d’Italia, ora colorata solo di arancio e di rosso (e un singolo caso di bianca). Il cambio colore verso le misure più severe riguarderà 8e una Provincia Autonoma. 8in: la situazione Sembrano già lontani i tempi in cui l’Italia poteva gioire, perchèera più in. Un periodo che si riferisce a metà gennaio circa, poi il drastico e repentino aumento dei contagi, dovuto soprattutto all’esplosione delle varianti del Covid-19, e la nuova situazione ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - carlaruocco1 : Tutto il paese sta scivolando in zona rossa. Tutte le scuole chiuse, sacrifici in arrivo, Pasqua sepolti in casa. N… - Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto 'in bilico'. Assessore in Emilia Romagna: mi aspetto tutta la regi… - lapierpierina : RT @LadyMagenta1: 5033 clandestini approdati in Italia da gennaio a marzo 2021. Buona zona rossa a tutti noi stronzi. - __1asia1__ : RT @mocciosvs: La mia sanità La zona rossa mentale -