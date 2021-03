Via libera al decreto legge anti-Covid. A Pasqua tutta Italia in zona rossa. Il monitoraggio dell’Iss: “L’epidemia è in espansione. Rt in salita a 1,16” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure anti-Covid che entreranno in vigore da lunedì 14 marzo. tutta Italia sarà in zona rossa a Pasqua e Pasquetta. Sempre da lunedì, e fino al 6 aprile, tutto il Paese, eccetto la Sardegna, sarà zona arancione. Scatterà, inoltre, l’automatismo che in caso di superamento della soglia settimanale di 250 contagi ogni 100mila abitanti l’area interessata entrerà in zona rossa. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e ministero della Salute, relativo al periodo 17 febbraio-2 marzo, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il viaalcon le nuove misureche entreranno in vigore da lunedì 14 marzo.sarà ine Pasquetta. Sempre da lunedì, e fino al 6 aprile, tutto il Paese, eccetto la Sardegna, saràarancione. Scatterà, inoltre, l’automatismo che in caso di superamento della soglia settimanale di 250 contagi ogni 100mila abitl’area interessata entrerà in. Secondo l’ultimodell’Istituto superiore di Sanità e ministero della Salute, relativo al periodo 17 febbraio-2 marzo, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Via libera da parte di @EMA_News al #vaccino Johnson&Johnson per gli over 18: richiederà una sola dose… - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaccini: via libera dell'Ema a Johnson & Johnson #ANSA - mitgov : Via libera al commissariamento di 58 opere per un valore di 66 miliardi di euro. Il Ministro Giovannini: “Ora proce… - Ristaid1 : RT @paolansuini: Via libera dal Cdm al #DecretoLegge con le nuove misure anti Covid: da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avr… - ellepereffe : RT @SkySport: ULTIM'ORA Valentina Vezzali nuovo sottosegretario allo sport Il CDM ha dato il via libera alla nomina #SkySport #Vezzali #Val… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera La Lombardia si prepara alla zona rossa. Fontana: "Spero ultimo sacrificio..." Una buona notizia per il medico è la delibera approvata dalla giunta regionale che dà il via libera alla somministrazione del vaccino anche nelle aziende, ma la campagna vaccinale resta ancora al ...

Covid: Cdm approva decreto con nuova stretta, Pasqua in rosso per gli italiani Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che prevede nuove strette, compresa la Pasqua in rosso per gli italiani. Tra le norme inserite anche quella che prevede che tutte le regioni in area ...

Via libera in Cdm, Signorini dg Bankitalia La Stampa Covid: ok Cdm a dl, nuove misure dal 15 marzo al 6 aprile Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Via libera dal Cdm al decreto legge con le nuove misure anti Covid: da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che ...

Borsa: i rendimenti dei Treasury frenano i listini, Milano -0,2% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mar - Borse europee sotto la parita' a meta' seduta. Gli sviluppi positivi sul fronte macro, con il via ...

Una buona notizia per il medico è la delibera approvata dalla giunta regionale che dà ilalla somministrazione del vaccino anche nelle aziende, ma la campagna vaccinale resta ancora al ...del Consiglio dei ministri al decreto che prevede nuove strette, compresa la Pasqua in rosso per gli italiani. Tra le norme inserite anche quella che prevede che tutte le regioni in area ...Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Via libera dal Cdm al decreto legge con le nuove misure anti Covid: da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mar - Borse europee sotto la parita' a meta' seduta. Gli sviluppi positivi sul fronte macro, con il via ...