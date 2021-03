Vaccino Johnson&Johnson: ok dell'Aifa. Fonti: Astrazeneca taglia ancora dosi all'Ue (Di venerdì 12 marzo 2021) Italia sempre più rossa per il dilagare dei contagi Covid , mentre il governo decide per una Pasqua blindata con un nuovo decreto che inasprisce le misure restrittive. Intanto si continua ad ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Italia sempre più rossa per il dilagare dei contagi Covid , mentre il governo decide per una Pasqua blindata con un nuovo decreto che inasprisce le misure restrittive. Intanto si continua ad ...

Advertising

RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - you_trend : ?? #BREAKING Via libera da parte di @EMA_News al #vaccino Johnson&Johnson per gli over 18: richiederà una sola dose… - TgLa7 : ????#Vaccino: #Ema autorizza il Johnson&Johnson - Virus1979C : RT @Aifa_ufficiale: ?Autorizzato il vaccino Janssen di Johnson&Johnson per la prevenzione della malattia COVID-19. Il vaccino potrà essere… - repubblica : Via libera dell'Aifa al vaccino monodose Johnson & Johnson. E' il quarto contro il Covid in Italia -