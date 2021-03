Vaccini in Toscana, fragilissimi: nuovo meccanismo e si allarga la platea della categoria (Di venerdì 12 marzo 2021) Cambia ancora lo schema delle prenotazioni: ecco quello aggiornato. Nel prossimo trimestre la Toscana riceverà 2,7 milioni di Vaccini: entro luglio quasi metà della popolazione potrebbe ricevere la prima dose. Dubbi o domande? Scriveteci a filodiretto@iltirreno.it Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 12 marzo 2021) Cambia ancora lo schema delle prenotazioni: ecco quello aggiornato. Nel prossimo trimestre lariceverà 2,7 milioni di: entro luglio quasi metàpopolazione potrebbe ricevere la prima dose. Dubbi o domande? Scriveteci a filodiretto@iltirreno.it

Advertising

fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Vaccini in Toscana, cambia ancora il meccanismo per i 'fragilissimi' e si allarga la platea di persone che rientrano in qu… - SBidimedia : Alcune regioni molto indietro con i #vaccini agli over-80 In % di persone vaccinate (almeno in 1° dose) spiccano s… - Liliana41642165 : @MinisteroSalute Non si capisce il comportamento Della regione Toscana riguardi ai vaccini. Hanno consegnato 6 vacc… - tgregione : Vaccini, Petrucci (Fdi): “L’Assessore Bezzini riferisca subito in Commissione sulle dosi di Astrazeneca in Toscana” - SienaFree : Vaccini, Petrucci (FdI): ''Bezzini riferisca subito in Commissione sulle dosi di Astrazeneca in Toscana'' -