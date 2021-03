Pd: Gualtieri, ‘ha ragione Zingaretti, Letta ha forza per guidare e rilanciare partito’ (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Condivido le considerazioni di Nicola Zingaretti: Enrico Letta ha la forza e l’autorevolezza per guidare il Pd e rilanciarne il ruolo e la funzione di grande partito progressista nazionale, popolare, democratico ed europeo nella fase che si è aperta”. Lo scrive Roberto Gualtieri su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Condivido le considerazioni di Nicola: Enricoha lae l’autorevolezza peril Pd e rilanciarne il ruolo e la funzione di grande partito progressista nazionale, popolare, democratico ed europeo nella fase che si è aperta”. Lo scrive Robertosu Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

