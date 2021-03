Pasqua 2021: Italia tutta in zona rossa, come e quando (Di venerdì 12 marzo 2021) Pasqua 2021: l’Italia tutta in zona rossa, come, quando e con quali limitazioni. Tutto quello che bisogna sapere. Arriva il lockdown Pasquale. come anticipato, il Governo Draghi sta per approvare nuove misure più restrittive nei giorni delle festività di Pasqua. Si tornerà alla zona rossa nazionale, come aveva fatto Conte a Natale e Capodanno. Secondo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 marzo 2021): l’ine con quali limitazioni. Tutto quello che bisogna sapere. Arriva il lockdownle.anticipato, il Governo Draghi sta per approvare nuove misure più restrittive nei giorni delle festività di. Si tornerà allanazionale,aveva fatto Conte a Natale e Capodanno. Secondo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

