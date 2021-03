Operazione contro la 'ndrangheta in Emilia, 9 arresti (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Dalle prime ore dell'alba, la polizia di Reggio Emilia e il comando provinciale dei carabinieri di Modena stanno eseguendo 10 misure cautelari personali, (7 custodie in carcere, 2 arresti domiciliari e una misura interdittiva), nell'ambito dell'Operazione 'Perseverance' nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, finalizzata, tra l'altro, all'estorsione e al trasferimento fraudolento di valori mediante l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio e di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche tramite falsità ideologiche in atti pubblici ... Leggi su agi (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Dalle prime ore dell'alba, la polizia di Reggioe il comando provinciale dei carabinieri di Modena stanno eseguendo 10 misure cautelari personali, (7 custodie in carcere, 2domiciliari e una misura interdittiva), nell'ambito dell''Perseverance' nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, finalizzata, tra l'altro, all'estorsione e al trasferimento fraudolento di valori mediante l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio e di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche tramite falsità ideologiche in atti pubblici ...

