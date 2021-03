Omicidio George Floyd, la città di Minneapolis pagherà 27 milioni di dollari alla famiglia (Di venerdì 12 marzo 2021) La famiglia di George Floyd, morto durante un controllo della polizia il 25 maggio dell’anno scorso, riceverà 27 milioni di dollari di danni e interessi dalla città di Minneapolis. È stato infatti raggiunto un accordo tra le parti. Il consiglio comunale ha votato all’unanimità per approvare l’accordo, tra i più consistenti di sempre in un caso di cattiva condotta della polizia, e un portavoce della città ha detto che il sindaco Jacob Frey firmerà il provvedimento. Nel frattempo ieri è arrivata la conferma che Derek Chauvin, l’ex poliziotto accusato di aver ucciso Floyd premendo il ginocchio sul suo collo, dovrà rispondere di Omicidio involontario di secondo grado, Omicidio ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) Ladi, morto durante un controllo della polizia il 25 maggio dell’anno scorso, riceverà 27didi danni e interessi ddi. È stato infatti raggiunto un accordo tra le parti. Il consiglio comunale ha votato all’unanimità per approvare l’accordo, tra i più consistenti di sempre in un caso di cattiva condotta della polizia, e un portavoce dellaha detto che il sindaco Jacob Frey firmerà il provvedimento. Nel frattempo ieri è arrivata la conferma che Derek Chauvin, l’ex poliziotto accusato di aver uccisopremendo il ginocchio sul suo collo, dovrà rispondere diinvolontario di secondo grado,...

Advertising

LQuadarellaSanf : RT @Agenzia_Ansa: Derek Chauvin, l'ex poliziotto accusato di aver ucciso l'afroamericano George Floyd, dovrà rispondere non solo di omicidi… - Sergiomarvi : RT @marina_catucci: Il giudice ha acconsentito alla richiesta dell'accusa di aggiungere l'accusa di omicidio di terzo grado contro l'ex age… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Derek Chauvin, l'ex poliziotto accusato di aver ucciso l'afroamericano George Floyd, dovrà rispondere non solo di omicidi… - classymamix : RT @Agenzia_Ansa: Derek Chauvin, l'ex poliziotto accusato di aver ucciso l'afroamericano George Floyd, dovrà rispondere non solo di omicidi… - MicheleVesch : RT @marina_catucci: Il giudice ha acconsentito alla richiesta dell'accusa di aggiungere l'accusa di omicidio di terzo grado contro l'ex age… -