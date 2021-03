Mezza Italia in zona rossa, Bassetti: “Lockdown non è risposta a varianti” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Lockdown, le zone rosse e le nuove regole previste dal Dl Pasqua per spegnere la fiammata del contagio da coronavirus alimentata dalle varianti non sono la strada giusta. Ne è convinto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria che all’Adnkronos Salute spiega: “In Italia stiamo facendo una comunicazione sbagliata sulle varianti soprattutto negli ultimi giorni con i decessi, ci facciamo del male da soli”. “Gli inglesi – sottolinea Bassetti – che erano pieni di varianti ne sono usciti vaccinando, infatti ieri sono arrivati a soli 50 decessi in un Paese con 80 milioni di abitanti e scenderanno ancora. Noi in Italia pensiamo di rispondere ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Il, le zone rosse e le nuove regole previste dal Dl Pasqua per spegnere la fiammata del contagio da coronavirus alimentata dallenon sono la strada giusta. Ne è convinto Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria che all’Adnkronos Salute spiega: “Instiamo facendo una comunicazione sbagliata sullesoprattutto negli ultimi giorni con i decessi, ci facciamo del male da soli”. “Gli inglesi – sottolinea– che erano pieni dine sono usciti vaccinando, infatti ieri sono arrivati a soli 50 decessi in un Paese con 80 milioni di abitanti e scenderanno ancora. Noi inpensiamo di rispondere ...

