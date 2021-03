LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: Raikkonen al comando con l’Alfa Romeo, primi giri di Leclerc sulla Ferrari (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MOTOGP DALLE 12.00 08.46 Leclerc si migliora in 1’36?016 e passa in quarta posizione, scavalcando di tre decimi l’Aston Martin di Vettel. 08.44 Scelta molto particolare per la Williams nella gestione dei piloti: oggi è impegnato il Tester Roy Nissany, mentre i due titolari Nicholas Latifi e George Russell saranno al volante rispettivamente sabato e domenica. 08.42 Temperatura dell’asfalto attorno ai 38°C in quel di Sakhir. Nel frattempo torna in pista Charles Leclerc con gomme dure. 08.40 Sessioni di photo shooting in corso per Lewis Hamilton, in attesa di scendere in pista nella sessione pomeridiana sulla W12. Sir Lewis Hamilton with the new W12 today during the ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDI MOTOGP DALLE 12.00 08.46si migliora in 1’36?016 e passa in quarta posizione, scavalcando di tre decimi l’Aston Martin di Vettel. 08.44 Scelta molto particolare per la Williams nella gestione dei piloti: oggi è impegnato iler Roy Nissany, mentre i due titolari Nicholas Latifi e George Russell saranno al volante rispettivamente sabato e domenica. 08.42 Temperatura dell’asfalto attorno ai 38°C in quel di Sakhir. Nel frattempo torna in pista Charlescon gomme dure. 08.40 Sessioni di photo shooting in corso per Lewis Hamilton, in attesa di scendere in pista nella sessione pomeridianaW12. Sir Lewis Hamilton with the new W12 today during the ...

