LIVE – Biathlon, sprint femminile Nove Mesto 2 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di venerdì 12 marzo 2021) La DIRETTA scritta della seconda sprint 7.5 femminile di Nove Mesto, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Comincia la seconda settimana in Repubblica Ceca anche per le donne, che si sfidano nella prova su due poligoni con le azzurre Wierer e Vittozzi a caccia di un buon risultato. La gara è in programma venerdì 12 marzo alle ore 17:30. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 17.00 – Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA testuale di Sportface.it della seconda sprint 7.5 femminile di Nove Mesto, valevole per la Coppa del ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Lascritta della seconda7.5di, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Comincia la seconda settimana in Repubblica Ceca anche per le donne, che si sfidano nella prova su due poligoni con le azzurre Wierer e Vittozzi a caccia di un buon risultato. La gara è in programma venerdì 12 marzo alle ore 17:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA17.00 – Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale di Sportface.it della seconda7.5di, valevole per la Coppa del ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto: alle 17:30 scatta la Sprint femminile, che Italia dobbiamo aspettarci? #12Marzo - neveitalia : LIVE da Nove Mesto: alle 17:30 scatta la Sprint femminile, che Italia dobbiamo aspettarci? #12Marzo… - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint donne Nove Mesto in DIRETTA: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sperano nel podio - #Biathlon… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto per la penultima sprint della stagione: Johannes Boe cerca l’allungo in classifica generale #11Marzo htt… - neveitalia : LIVE da Nove Mesto per la penultima sprint della stagione: Johannes Boe cerca l’allungo in classifica generale… -