L'Italia a colori, 1o Regioni e Trento in zona rossa da lunedì. Iss: "L'epidemia accelera" (Di venerdì 12 marzo 2021) Terapie intensive occupate, soglia critica superata a livello nazionale. Gli esperti segnalano la crescita del contagio. L'Rt è a 1,16, aumenta l'occupazione dei letti. Sette Regioni in arancione, la Basilicata e Bolzano ancora in bilico, solo la Sardegna bianca Leggi su repubblica (Di venerdì 12 marzo 2021) Terapie intensive occupate, soglia critica superata a livello nazionale. Gli esperti segnalano la crescita del contagio. L'Rt è a 1,16, aumenta l'occupazione dei letti. Settein arancione, la Basilicata e Bolzano ancora in bilico, solo la Sardegna bianca

Advertising

LilydeVanille : RT @revneD88: In Russia ballano, in Svizzera sciano, in Australia e Olanda fanno i concerti, la vita sta riprendendo ovunque...in Italia gi… - cateshopping : in italia bastano pochi colori ... giallo, arancione e rosso, con qualche variante!!!! - notebookitalia : OPPO Find X3 Lite è un Reno5 rinominato con Qualcomm Snapdragon 765G 5G, display a 90Hz, quad-camera da 64MP e batt… - analista1972 : L'Italia a colori... #zonarossa - M0rd1cch10 : #dpcm i colori dell' Italia da lunedì 15 -