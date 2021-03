(Di venerdì 12 marzo 2021) Con il futuro di Lionele diin bilico, impossibile non menzionare il potentissimo e ricchissimo Paris Saint-Germain tra le squadra potenzialmente interessante ad un loro acquisto. Ecco perché, parlando ai microfoni di RMC Sport, nel corso dell'appuntamento con Top of the Foot, il direttore sportivoha voluto fare il punto sui rumors di mercato che riguardano i due fuoriclasse.e il futuro die CR7caption id="attachment 1062663" align="alignnone" width="558", Juventus (Getty Images)/captionAlle domande sul potenziale interesse del Psg per Lionelha subito commentato: "Non abbiamo in programma...

Advertising

Alice70A : RT @SalaLettura: Sul palmo aperto della mano guardavo i solchi chiari contro il fuoco, sentivo scoppiare il seme nel suo cuore, vedevo nei… - RetwittL : RT @SalaLettura: Sul palmo aperto della mano guardavo i solchi chiari contro il fuoco, sentivo scoppiare il seme nel suo cuore, vedevo nei… - SimiWonderland : RT @SalaLettura: Sul palmo aperto della mano guardavo i solchi chiari contro il fuoco, sentivo scoppiare il seme nel suo cuore, vedevo nei… - ItaSportPress : Leonardo, occhi aperti su Messi e Cristiano Ronaldo: 'Nessuna trattativa ma il Psg è desiderato...' -… - crociangelini : RT @SalaLettura: Sul palmo aperto della mano guardavo i solchi chiari contro il fuoco, sentivo scoppiare il seme nel suo cuore, vedevo nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo occhi

ItaSportPress

Sono sotto glidi tutti gli ingorghi causati sullaDa Vinci e il blocco dei mezzi di soccorso causati dai bus rossi. L'interesse privato di alcune attività imprenditoriali non può ..., invece, si trova in parità. I rialzi più consistenti sono quelli di Azimut (+2,1%), Banca ... PIAZZA AFFARI ATTENDE LA BCE Glidegli investitori oggi sono puntati sulla Banca centrale ...“Le dimissioni dalla carica di sindaco sono un atto dovuto e doveroso, a cui Franco Landella non può e non deve sottrarsi se ancora possiede un minimo rispetto per la comunità e l’istituzione che rapp ...TAORMINA - "L’intesa tra il Comune di Taormina e quello di Castelmola è palesemente illegittimo e non può trovare attuazione senza sconfinare in ambito di maggior interesse giuridico con profili di il ...