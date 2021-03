GdS – Timida | riservata e… italiana | Sabrina | la dolce metà di Eriksen

(Di venerdì 12 marzo 2021) "come il compagno, low profile per educazione scandinava". La Gazzetta dello Sport traccia un breve ritratto diKvist Jensen, la compagna di Christian. La danese è parrucchiera di professione, oltre ad essere mamma di due figli, avuti con i centrocampista dell'Inter.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJbmPL2gYkS/""Ha un profilo privato Instagram che custodisce gelosamente. Lei ha lasciato l’amata Milano solo nei giorni più duri del lockdown e, pure a fine 2020, quando ha deciso di partorire in Danimarca la secondogenita, che si è aggiunta al piccolo Alfred di due anni. Da mesi è di nuovo, ben integrata quanto Christian". Golssip.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : GdS Timida

Golssip

Introversa, molto, insicura, innamorata dalla danza. Roberta Siragusa, 17 anni, uccisa e bruciata a Caccamo, era figlia di un operaio imbianchino, mentre la mamma lavora per un impresa di pulizie presso l ...Introversa, molto, insicura, innamorata dalla danza. Roberta Siragusa, 17 anni, uccisa e bruciata a Caccamo, era figlia di un operaio imbianchino, mentre la mamma lavora per un impresa di pulizie presso l ...La descrizione de' La Gazzetta dello Sport della compagna del centrocampista dell'Inter e della Danimarca Christian Eriksen ...Mikhail Gorbaciov oggi compie 90 anni. L’ultimo leader sovietico divide ancora l’opinione pubblica in Russia mentre la sua figura è molto apprezzata in ...