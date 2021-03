Federer, a Doha un traguardo doloroso: sono 23 i k.o. dopo match point falliti (Di venerdì 12 marzo 2021) Era il 14 ottobre 2000 quando il diciannovenne Roger Federer, capelli lungi raccolti a cipolla e brufoli, perdeva contro Tim Henman in semifinale a Vienna per 2 - 6 7 - 6 6 - 3. Una sconfitta prevista ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 marzo 2021) Era il 14 ottobre 2000 quando il diciannovenne Roger, capelli lungi raccolti a cipolla e brufoli, perdeva contro Tim Henman in semifinale a Vienna per 2 - 6 7 - 6 6 - 3. Una sconfitta prevista ...

