Fares: «Occhio al Crotone. Adesso mi sento bene. Su Lulic…»

Il centrocampista della Lazio, Momo Fares, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio prima del match contro il Crotone

Intervistato dalla radio ufficiale del club, Momo Fares si è espresso così nei minuti precedenti alla sfida tra Lazio e Crotone: «Ho ripreso bene e mi sento molto meglio rispetto all'inizio della stagione, anche con i compagni. Abbiamo preparato bene la partita. Loro sono forti e aggressivi in avanti, dobbiamo esserlo più di loro e stare attenti in difesa».

CONSIGLI DI LULIC – «Con Lulic ho un ottimo rapporto, è un grande calciatore e parliamo spesso».

