Enrico Letta si candida a segretario del Pd

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Non avrei mai pensato di essere qui ad annunciare la miatura alla guida al Partito Democratico, quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore per la politica, passione per valori democratici”. Così in un video su Twitter l’ex premierha sciolto la riserva. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

scioglie la riserva e annuncia la candidatura alla segreteria del Pd su Twitter, non senza un messaggio di ringraziamento a Nicola Zingaretti a cui lo lega una "profonda amicizia e grande ...L'ASSE CONTE - PRODI A COSA PORTERÀ? Molto più che Zingaretti o Bettini , Franceschini o lo stesso- almeno per il momento, per il futuro chissà - lo sparring partner preferito per Prodi ...Quello che sembrava un sì annunciato e mai smentito, si è materializzato in mattinata, quando il professore Enrico Letta, da ieri sbarcato all'aeroporto di Fiumicino, ha sciolto la riserva per guidare ...ROMA (ITALPRESS) – “Non avrei mai pensato di essere qui ad annunciare la mia candidatura alla guida al Partito Democratico, quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda ...