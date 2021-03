Decreto Sostegno, Castelli (MEF) elenca le misure: dentro anche fondo montagna e ristori (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – La viceministra al Ministero dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli ha elencato sulla sua pagina Facebook alcune delle misure che saranno contenute nel Decreto Sostegno, “un pacchetto di norme, con le quali impiegheremo intanto i 32 miliardi di scostamento autorizzati dal Parlamento a fine gennaio”. Tra queste ci sono il rifinanziamento della CIG Covid fino a giugno per tutte le imprese e fino ad ottobre per le piccole imprese che non hanno la tutela della CIG ordinaria, il ristoro delle perdite subite da aziende e Partite IVA, “superando la logica dei codici ATECO e aumentando il tetto di fatturato da 5 a 10 milioni” e un intervento sulle cartelle esattoriali, “favorendo la ‘pulizia’ del magazzino da tutte quelle posizioni che sono difficilmente recuperabili e che generano solo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – La viceministra al Ministero dell’Economia e delle Finanze Laurahato sulla sua pagina Facebook alcune delleche saranno contenute nel, “un pacchetto di norme, con le quali impiegheremo intanto i 32 miliardi di scostamento autorizzati dal Parlamento a fine gennaio”. Tra queste ci sono il rifinanziamento della CIG Covid fino a giugno per tutte le imprese e fino ad ottobre per le piccole imprese che non hanno la tutela della CIG ordinaria, il ristoro delle perdite subite da aziende e Partite IVA, “superando la logica dei codici ATECO e aumentando il tetto di fatturato da 5 a 10 milioni” e un intervento sulle cartelle esattoriali, “favorendo la ‘pulizia’ del magazzino da tutte quelle posizioni che sono difficilmente recuperabili e che generano solo ...

Advertising

Mov5Stelle : Gli ultimi ristori risalgono al decreto Natale, varato dal governo Conte, con i contributi che sono arrivati dirett… - Agenzia_Ansa : 'Il decreto che comprende tutte le altre misure di sostegno all'economia è previsto per la settimana prossima. Per… - fattoquotidiano : RISTORI Il decreto sarebbe dovuto arrivare in Consiglio dei ministri venerdì 12, ma slitterà ancora - SassiLive : COVID, CONFAGRICOLTURA: “NUOVE RESTRIZIONI IN VISTA DI PASQUA COLPISCONO ANCHE IL SETTORE AGRICOLO, CHE VA INCLUSO… - wam_the : Decreto Sostegno, Draghi: è pronto e sarà solo l’inizio -