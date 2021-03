Covid: dg Welfare Lombardia, AstraZeneca sicuro, raggiunto 1 mln di dosi inoculate' (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) - "Il vaccino AstraZeneca è sicuro". Lo ha ribadito il direttore generale dell'assessorato al Welfare della Lombardia, Giovanni Pavesi, in un'intervista a Lombardia Notizie Online. "In Lombardia - ha spiegato il direttore - abbiamo raggiunto il milione di dosi inoculate e in nessun caso, né con l'utilizzo di AstraZeneca, né con la somministrazione di altri vaccini, abbiamo registrato eventi avversi importanti. Quindi la campagna vaccinale prosegue". I vaccini utilizzati, a partire da AstraZeneca, "sono sicuri. Sono stati utilizzati in milioni di dosi sia in Italia, sia nel resto del mondo, senza aver mai registrato situazioni di particolare pericolo, quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) - "Il vaccino". Lo ha ribadito il direttore generale dell'assessorato aldella, Giovanni Pavesi, in un'intervista aNotizie Online. "In- ha spiegato il direttore - abbiamoil milione die in nessun caso, né con l'utilizzo di, né con la somministrazione di altri vaccini, abbiamo registrato eventi avversi importanti. Quindi la campagna vaccinale prosegue". I vaccini utilizzati, a partire da, "sono sicuri. Sono stati utilizzati in milioni disia in Italia, sia nel resto del mondo, senza aver mai registrato situazioni di particolare pericolo, quindi ...

