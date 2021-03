Cassa integrazione in bilico. Carrefour, si tratta a oltranza. Ieri lo sciopero degli 89 dipendenti del supermercato (Di venerdì 12 marzo 2021) ANCONA - Si è trattato dal pomeriggio fino a notte inoltrata ma alla fine sindacati e Carrefour non hanno trovato l'intesa per quello che riguarda la Cassa integrazione per un periodo non inferiore ai ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 12 marzo 2021) ANCONA - Si èto dal pomeriggio fino a notte inoltrata ma alla fine sindacati enon hanno trovato l'intesa per quello che riguarda laper un periodo non inferiore ai ...

Advertising

fattoquotidiano : INPS MULTATO I vertici dell'Istituto: “Perché non ci hanno mai multato per il Reddito di cittadinanza o la Cassa in… - gpellarin84 : RT @Phastidio: Oggi sul Corriere si legge di manovre per altri 4-5 anni di cassa integrazione per i dipendenti Alitalia che resteranno escl… - AttilaAzureRive : RT @luciodigaetano: Anche per Draghi il salario nella PA è variabile indipendente: prima gli aumenti e poi, forse, i risultati. Allora che… - surveyor58 : @vfeltri Sì e senza pagare gli stipendi, che aspettino la cassa integrazione anche loro !!!!! - anpro56 : @laltrodiego Continuo a dire con fermezza che politici e burocrati andrebbero messi tutti in cassa integrazione -