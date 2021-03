Benno Neumair | ai genitori fu consigliato di chiudersi a chiave di notte

Advertising

stanzaselvaggia : Avevo letto anche io quell’articolo di Gianluigi Nuzzi su La Stampa ed ero inorridita. Vedo che non ero la sola. - albertolo502 : Benno Neumair, depistaggi e Dark Triad, una personalità molto pericolosa. - giuliog : RT @ore14rai2: #ORE14RAI2 ???? @RobertaBruzzone, prendendo a spunto l’uso della macchina dei genitori, delinea il profilo lucido e narcisista… - davidemariga : La nuova crociata mediatica ha scelto Benno Neumair come bersaglio - pameladiverona : Se la gioca con il pezzo su Linkiesta secondo cui il parricida Benno Neumair è vittima di crociata mediatica. Senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Benno Neumair

BOLZANO. Ogni giorno i tasselli del puzzle del giallo di Bolzano vanno sempre di più al loro posto. Ora gli inquirenti ritengono di avere individuato anche il punto preciso in cuiha ucciso i suoi genitori Peter e Laura, strangolandoli. C'è infatti un punto nell'appartamento deinella villa di via Castel Roncolo ove il pavimento è stato pulito così a fondo ......sul delitto di Laura Perselli e Peteruccisi dal figlio a Bolzano il 4 gennaio scorso , è emerso che la polizia aveva consigliato loro di chiudersi in camera di notte per evitare che...Coppia scomparsa, polizia consigliò ai genitori di Benno di chiudersi in camera di notte per proteggersi dal figlio.I medici gli avevano diagnosticato una schizofrenia paranoide, che avrebbe causato atteggiamenti pericolosi proprio verso i genitori.