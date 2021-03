Atalanta-Spezia | arbitra Valerio Marini

(Di venerdì 12 marzo 2021) Anticipo delle 20:45 affidato a, con lui il Laha sempre pareggiato. La 27esima giornata di Serie A si apre con Lazio-Crotone (ore 15:00) e(ore 20:45). L’anticipo serale è affidato all’arbitro, con il quale loha una tradizione curiosa in questa stagione: entrambi i precedenti in questa stagione sono infatti terminati con il punteggio di 2-2. A Parma prima e a Cagliari poi, lonon ha mai vinto con. Il 38enne romano ha invecetoper ben 12 volte, 2 delle quali in Serie A. Gli assistenti saranno Domenico Rocca e Giuseppe Perrotti, quarto ufficiale Federico La Penna. In sala Luigi Nasca, AVAR ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Spezia

