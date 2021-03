Vidal, domani sarà operato al ginocchio. Il comunicato dell’Inter (Di giovedì 11 marzo 2021) Arturo Vidal, che da alcune settimane soffre di problemi fisici, verrà operato nella giornata di domani al ginocchio. A darne la notizia lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale: “Nella giornata di domani Arturo Vidal si sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro”. Ancora da capire i tempi di recupero, che dalle prime impressioni si aggirerebbero sui 25 giorni. Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Arturo, che da alcune settimane soffre di problemi fisici, verrànella giornata dial. A darne la notizia lo stesso club nerazzurro attraverso unufficiale: “Nella giornata diArturosi sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale delsinistro”. Ancora da capire i tempi di recupero, che dalle prime impressioni si aggirerebbero sui 25 giorni. Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

