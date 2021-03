Via le mascherine e riprendiamo a sorridere: i consigli del professor Stefano Scavia (Di giovedì 11 marzo 2021) Da oltre un anno ci siamo tristemente abituati a portare la mascherina. Sorridiamo con gli occhi, non più con la bocca in attesa di ritornare presto alla normalità. Ma cosa abbiamo fatto per mantenere bello il nostro sorriso in questo lungo periodo? Il laser in odontoiatria si riconferma un ottimo mezzo per curare il nostro sorriso e rendere i denti più belli, bianchi e splendenti. Presto - ce lo auguriamo - ci dimenticheremo mascherine e distanziamento forzato. Sarà il momento di sorriderci di nuovo a viso aperto, ma dovremo essere pronti. Cosa fare per un sorriso sano e bello? Lo chiediamo al Prof. Stefano Scavia, medico odontoiatra esperto in implantologia, parodontologia e rigenerazione dei tessuti orali, che utilizza - tra le numerose terapie e trattamenti presso la sua Clinica di Milano 3 - anche il Laser per la cura di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Da oltre un anno ci siamo tristemente abituati a portare la mascherina. Sorridiamo con gli occhi, non più con la bocca in attesa di ritornare presto alla normalità. Ma cosa abbiamo fatto per mantenere bello il nostro sorriso in questo lungo periodo? Il laser in odontoiatria si riconferma un ottimo mezzo per curare il nostro sorriso e rendere i denti più belli, bianchi e splendenti. Presto - ce lo auguriamo - ci dimenticheremoe distanziamento forzato. Sarà il momento di sorriderci di nuovo a viso aperto, ma dovremo essere pronti. Cosa fare per un sorriso sano e bello? Lo chiediamo al Prof., medico odontoiatra esperto in implantologia, parodontologia e rigenerazione dei tessuti orali, che utilizza - tra le numerose terapie e trattamenti presso la sua Clinica di Milano 3 - anche il Laser per la cura di ...

