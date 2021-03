Varianti Covid e boom di positivi tra gli under 16: si tornerà alla Dad? (Di giovedì 11 marzo 2021) Dall’inizio dell’anno si contano 5mila casi in più, contagiati in poco più di due mesi. Quasi 3mila solo nelle ultime settimane. La motivazione purtroppo è da imputare (principalmente) alle Varianti del Covid (come quella inglese); a Roma c’è, come abbiamo più volte sottolineato, un boom di positivi nelle scuole e dunque tra i ragazzi. Il Lazio si trova in queste settimane a fare i conti con una salita dei casi Covid, nonostante sia stata una delle Regioni ad aver retto meglio l’emergenza sanitaria. I casi in aumento e le terapie intensive sempre più piene sono un grande problema per la Regione. Il boom di positivi tra gli under 16 è un caso di studio poiché fino al 2020 il conto si era fermato a 10mila, ad oggi invece secondo la federazione dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 marzo 2021) Dall’inizio dell’anno si contano 5mila casi in più, contagiati in poco più di due mesi. Quasi 3mila solo nelle ultime settimane. La motivazione purtroppo è da imputare (principalmente) alledel(come quella inglese); a Roma c’è, come abbiamo più volte sottolineato, undinelle scuole e dunque tra i ragazzi. Il Lazio si trova in queste settimane a fare i conti con una salita dei casi, nonostante sia stata una delle Regioni ad aver retto meglio l’emergenza sanitaria. I casi in aumento e le terapie intensive sempre più piene sono un grande problema per la Regione. Ilditra gli16 è un caso di studio poiché fino al 2020 il conto si era fermato a 10mila, ad oggi invece secondo la federazione dei ...

