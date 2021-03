Sinner-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Marsiglia 2021 (Di giovedì 11 marzo 2021) Jannik Sinner sfiderà Daniil Medvedev, in occasione dei quarti di finale dell’Atp 250 di Marsiglia 2021. Durante il suo percorso, l’azzurrino ha superato Gregoire Barrere e Hugo Gaston, tennisti francesi e particolarmente ostici sul veloce indoor. Sinner dovrà affrontare una prova del 9 significativa, in quanto Medvedev si presenti come favoritissimo per il successo finale e devastante, quantomeno sul veloce e in questo momento storico. La sfida andrà in scena venerdì 12 marzo, con orario attualmente da definire ufficialmente. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizione streaming tramite il proprio ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Janniksfiderà Daniil, in occasione dei quarti di finale dell’Atp 250 di. Durante il suo percorso, l’azzurrino ha superato Gregoire Barrere e Hugo Gaston, tennisti francesi e particolarmente ostici sul veloce indoor.dovrà affrontare una prova del 9 significativa, in quantosi presenti come favoritissimo per il successo finale e devastante, quantomeno sul veloce e in questo momento storico. La sfida andrà in scena venerdì 12 marzo, conattualmente da definire ufficialmente. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizionetramite il proprio ...

