Sigourney Weaver, per l'attrice Aliens - Scontro Finale è il miglior film di Ellen Ripley (Di giovedì 11 marzo 2021) Sigourney Weaver non ha dubbi: Aliens - Scontro Finale è il miglior film del franchise per il personaggio di Ellen Ripley. Chiedere a un attore di un franchise popolare e iconico come quello di Alien quale film sia il suo preferito tra quelli realizzati è un po' come chiedere loro a quale figlio vogliono più bene, ma Sigourney Weaver ha una risposta davvero interessante alla domanda e indica Aliens - Scontro Finale. L'interprete del tenente Ellen Ripley, uno dei personaggi femminili più amati nel mondo della fantascienza, ha detto la sua in merito durante un'intervista con il sito Collider, che le ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021)non ha dubbi:è ildel franchise per il personaggio di. Chiedere a un attore di un franchise popolare e iconico come quello di Alien qualesia il suo preferito tra quelli realizzati è un po' come chiedere loro a quale figlio vogliono più bene, maha una risposta davvero interessante alla domanda e indica. L'interprete del tenente, uno dei personaggi femminili più amati nel mondo della fantascienza, ha detto la sua in merito durante un'intervista con il sito Collider, che le ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Sigourney Weaver Alien, Sigourney Weaver: la mia Ripley preferita è... Ellen Ripley , personaggio rivoluzionario nella saga di Alien , donna energica e credibile grazie anche alla grande interpretazione di Sigourney Weaver , ha abitato quattro film della serie di fantascienza inaugurata da Ridley Scott nel 1979: per varie coincidenze produttive, Sigourney ha incrociato il tragitto di grandi registi in ...

I segreti delle balene: la serie prodotta da James Cameron dal 22 aprile su Disney+ ... serie National Geographic che vede il coinvolgimento di James Cameron come produttore esecutivo e Sigourney Weaver come voce narrante nella versione ...

