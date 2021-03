Sigfrido Ranucci, chi è il conduttore e giornalista televisivo (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel corso della sua lunga carriera Sigfrido Ranucci ha realizzato diverse importanti inchieste, affrontando temi difficili, come la mafia, il traffico illecito dei rifiuti e l’uso dell’uranio impoverito come arma. Nato a Roma il 24 agosto del 1961, si è laureato in Lettere alla Sapienza. Ha iniziato la sua carriera lavorando a “Paese Sera”. Nel 1989 è approdato al TG3 dove si è occupato di cronaca, attualità e sport. Agli inizi degli anni ’90 ha collaborato anche al programma di Claudio Ferretti “Anni azzurri”. Dal 1997 ha fatto il suo ingresso a Rai International, Rai News e Tg3 Primo Piano. Nel 1999 è stato inviato Rai nei Balcani: due anni dopo è andato, invece, a New York per seguire gli attentati dell’11 settembre 2001. Quello stesso anno, nel corso di un’inchiesta sulle stragi di mafia, Ranucci ha trovato e trasmesso l’ultima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel corso della sua lunga carrieraha realizzato diverse importanti inchieste, affrontando temi difficili, come la mafia, il traffico illecito dei rifiuti e l’uso dell’uranio impoverito come arma. Nato a Roma il 24 agosto del 1961, si è laureato in Lettere alla Sapienza. Ha iniziato la sua carriera lavorando a “Paese Sera”. Nel 1989 è approdato al TG3 dove si è occupato di cronaca, attualità e sport. Agli inizi degli anni ’90 ha collaborato anche al programma di Claudio Ferretti “Anni azzurri”. Dal 1997 ha fatto il suo ingresso a Rai International, Rai News e Tg3 Primo Piano. Nel 1999 è stato inviato Rai nei Balcani: due anni dopo è andato, invece, a New York per seguire gli attentati dell’11 settembre 2001. Quello stesso anno, nel corso di un’inchiesta sulle stragi di mafia,ha trovato e trasmesso l’ultima ...

