(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) –, 17 anni, residente a Brescia, nel periodo della prima diffusione della pandemia, quando la città è stata duramente colpita e il lockdown era più duro, si è dato molto da fare per aiutare chi nel suo quartiere aveva maggiori difficoltà. Ha portato la spesa agli anziani, le medicine necessarie agli ammalati e si è fatto carico, molto spesso, di attivare gli strumenti e le tecnologie necessarie per raggiungere chi era costretto al più rigoroso isolamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: Davide Siciliano, il factotum del lockdown**... - zazoomblog : Quirinale: Davide Paladini superare e aiutare a superare limiti e difficoltà - #Quirinale: #Davide #Paladini - TV7Benevento : **Quirinale: Davide Paladini, superare e aiutare a superare limiti e difficoltà**... - Davide_Pancotti : RT @abiraghi: Domani mia mamma Giuliana Manasse compirà 105 anni attraverso guerre, spagnola e Shoah. Ma sul #vaccino per sopravvivere #cov… - Andrea_L_Davide : Il senso civico di #Mattarella serva da esempio a tutte le categorie che si ritengono indispensabili senza esserlo… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Davide

Il Tempo

Il suo impegno di volontaria è stato particolarmente prezioso per reperire farmaci gratuiti ai malati indigenti';Siciliano, 17 anni, residente a Brescia, 'per la generosità del suo impegno in ...Su di lei invece l'incidente ha lasciato segni pesanti', mentrePaladini, 11 anni, residente a Milano, si è distinto 'per l'impegno e la forza di volontà con cui ha lavorato insieme agli ...Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Davide Paladini, 11 anni, residente a Milano, soffre di un disturbo dello spettro autistico. Quando inizia a frequentare la scuola primaria, ha difficoltà estreme nel parla ...ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che nel 2020 si sono distinti "per l'impegno e ...