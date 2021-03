Peppe Lana online con il videoclip di “Libertà”

(Di giovedì 11 marzo 2021)ildi “”, primo estratto dal nuovo lavoro discografico del cantautore sicilianoildi “” (GUARDA QUI), primo estratto dal nuovo lavoro discografico del cantautore siciliano, dal titolo “Presente” (in uscita in autunno). Il, frutto della collaborazione con la Scuola di Cinema Piano Focale e l’Accademia di Belle Arti di Palermo (la regia è di Gianni Cannizzo, direzione… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

GiornaleLORA : Intervista al cantautore siciliano Peppe lana - Koufax73 : Peppe Lana e la sua “Libertà”: l’intervista #Senzacontesto - mod_temporali : #Musica #intervista 'Libertà' è il nuovo singolo del cantautore siciliano Peppe Lana, che anticipa il disco “Prese… -

Ultime Notizie dalla rete : Peppe Lana

Sicilia Fan

Gianni Cannizzo, regista, vicedirettore e docente di Piano Focale si sofferma sulla leggerezza delle note e l'intelligenza del testo di, fonte di grande ispirazione: "con il videoclip ho ...È vero, ma perdere sul filo diun'occasione di sviluppo come questa, per i suoi risvolti non ... Lei succede aProvenzano che si è battuto come un leone per la decontribuzione nel Mezzogiorno,...Dopo «Sugar Daddy», la palermitana Beatrice Quinta continua a sorprendere con «Se$$o», un brano che conferma il nuovo volto pop, ironico e seducente di ...Dopo «Sugar Daddy», la palermitana Beatrice Quinta continua a sorprendere con «Se$$o», un brano che conferma il nuovo volto pop, ironico e seducente di ...