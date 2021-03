NFL – I prospetti del draft 2021 | #57 Darius Stills

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 11 marzo 2021) Per 4 anni ha militato nelle fila della West Virginia University e, in due di questi, è stato il defensive tackle titolare dei Mountaineers. Quest’anno,si prepara per entrare nella National Football League e affrontare lo step successivo della sua carriera. Il ragazzo classe 1998 proveniente da Fairmont ha intrigato gli scout della NFL con una strepitosa stagione 2019. Chi èattira l’attenzione dei college quando milita nella Fairmont Senior High School di Fairmont, nel West Virginia. Durante la sua carriera liceale, accumula un totale di 191 tackles, di cui 44 for loss, e riceve due nomine nello USA Today All-West Virginia team. Al momento di scegliere in quale college proseguire la propria carriera,opta per ...