Lui è peggio di me su Rai 3, gli ospiti dell'ultima puntata (Di giovedì 11 marzo 2021) L'11 marzo 2021, alle 21:20 su Raitre, va in onda l'ultima puntata di Lui è peggio di me, il varietà che vede al centro un'inedita strana coppia pronta a far ridere il pubblico televisivo: Giorgio Panariello e Marco Giallini. Il programma vede i due attori lavorare insieme per la prima volta in tv, rivelando così un affiatamento tutto da ridere. Lui è peggio di me, ospiti ultima puntata Nell'ultima puntata, gli ospiti saranno Mara Venier, Alessandra Amoroso, Emma, Nek, Piero Pelù, Edoardo Bennato, Dario Ballantini, Franco Di Mare, Enzo Miccio, Raul Cremona, Leonardo Fiaschi e Sigfrido Ranucci. A loro il compito di interagire con i due conduttori in numerosi momenti di spettacolo e varietà. Stesso Teatro, due artisti, due set opposti. La quinta dell'uno corrisponde alla ...

