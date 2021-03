Leonardo Fiaschi, cosa sapere e curiosità sull’imitatore (Di giovedì 11 marzo 2021) Leonardo Fiaschi ha esordito con l’imitazione di Adriano Celentano, quella è stata la sua prima imitazione. Leonardo è un cantante e cabarettista, il quale si è mostrato al pubblico per il suo talento su Colorado e Tale e Quale Show. Leonardo Fiaschi, carriera e successi dell’imitatore (Screenshot)Leonardo nasce nel 1985 il 17 Maggio a Livorno, si è sempre definito un pazzo, rompiscatole, sognatore, volubile e soprattutto ipocondriaco. Da sempre ha amato i cani, la fantasia dei bambini e purtroppo soffre di memoria a breve termine. Sin dalla tenera età, l’imitatore ha capito che da grande doveva seguire la sua vocazione, ovvero quella di far ridere a crepapelle chi lo circondava, infatti ha trascorso l’infanzia ad imitare parenti e amici. Quando era alle scuole medie, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 marzo 2021)ha esordito con l’imitazione di Adriano Celentano, quella è stata la sua prima imitazione.è un cantante e cabarettista, il quale si è mostrato al pubblico per il suo talento su Colorado e Tale e Quale Show., carriera e successi dell’imitatore (Screenshot)nasce nel 1985 il 17 Maggio a Livorno, si è sempre definito un pazzo, rompiscatole, sognatore, volubile e soprattutto ipocondriaco. Da sempre ha amato i cani, la fantasia dei bambini e purtroppo soffre di memoria a breve termine. Sin dalla tenera età, l’imitatore ha capito che da grande doveva seguire la sua vocazione, ovvero quella di far ridere a crepapelle chi lo circondava, infatti ha trascorso l’infanzia ad imitare parenti e amici. Quando era alle scuole medie, ...

